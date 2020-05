Fase 2

Meno gente oggi a Mondello in spiaggia

Sono meno le persone in spiaggia ma ancora in tanti fra i viali della borgata marinara di Mondello a Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/05/2020 - 16:58:50 Letto 387 volte

Sono meno le persone in spiaggia ma ancora in tanti fra i viali della borgata marinara di Mondello a Palermo. Come riporta l’agenzia Ansa, è il risultato dei controlli posti in essere da questa mattina da parte di polizia, carabinieri e capitaneria di Porto nella località balneare del capoluogo siciliano.



Nella giornata di oggi il numero delle persone è comunque diminuito rispetto a ieri e a venerdì. L’azione delle forze dell’ordine è scattata in mattinata dopo il deciso monito del sindaco Leoluca Orlando che ha minacciato di chiudere tutti gli spazi pubblici della città qualora le persone dimostreranno ancora poco senso di responsabilità.

