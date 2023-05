Mensa scolastica

Mensa scolastica, i Consiglieri comunali: ''Per il Comune la scuola finisce prima, ci chiediamo come sia possibile interrompere il 30 giugno''

''Le scuole primarie e secondarie finiranno il 10 giugno e la scuola dell'infanzia il 30 giugno'', i consiglieri comunali si chiedono: come sia possibile interrompere la mensa in quella data?

«Per il Comune la scuola finisce prima. Ci stupisce e preoccupa la nota mandata ai dirigenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie del Comune di Palermo con la quale si annuncia la fine del servizio mensa al 31 maggio.

Considerato che le scuole primarie e secondarie finiranno il 10 giugno e la scuola dell’infanzia il 30 giugno, ci chiediamo come sia possibile interrompere la mensa in quella data. Che faranno gli alunni e le alunne? Resteranno a casa? Non andranno più a scuola? Certamente l’interruzione di tale servizio impedisce il tempo prolungato, favorisce la dispersione scolastica, rende più difficoltosa la conciliazione dei tempi di lavoro e famiglia, potrebbe persino privare i ragazzi più fragili dell’unico pasto certo ed equilibrato, che pare già essere stato sostituito in alcune scuole con panini e focacce, che certamente non possono essere pasti accettabili.

Per sapere di più abbiamo presentato al Sindaco e all’Assessore all’Istruzione un’interrogazione che chiede spiegazioni sul fatto e su come si intenda rimediare».

Lo dichiarano, in una nota congiunta, i consiglieri comunali: Teresa Piccione, Giuseppe Lupo, Rosario Arcoleo, Fabio Giambrone, Mariangela Di Gangi, Albero Mangano, Massimo Giaconia e Carmelo Miceli.

Fonte: Comune di Palermo

