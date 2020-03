coronavirus

Mercati ortofrutticolo e ittico, riaprono dopo la sanificazione

Mercati generali. Oggi riapertura con accesso contingentato.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/03/2020 - 09:36:35 Letto 368 volte

Il sindaco Leoluca Orlando ha firmato un'ordinanza per la ripresa delle attività commerciali all'interno del mercati ortofrutticolo e ittico. La decisione è stata presa dopo che il personale della Rap ha provveduto ad una sanificazione straordinaria dei locali ed in considerazione del fatto che è stato garantito un numero sufficiente di personale di portineria, guardie giurate e personale della Polizia municipale, con la collaborazione dei concessionari circa l'organizzazione del lavoro per il rispetto delle prescrizioni vigenti soprattutto in materia di assembramenti, distanza interpersonale e precauzioni igieniche.

All'interno delle due aree mercatali l'ingresso sarà consentito solo al personale autorizzato ovvero, ai consegnatari, commissionari, fornitori, produttori, conferenti delle merci e acquirenti, tutti in possesso di relativa partita Iva.

Decisi anche gli orari di operatività dei mercati generali.

Il mercato ortofrutticolo sarà aperto dalle ore 02 alle 8, con aperture scaglionate dei diversi ingressi. Il primo ad aprire, alle 2, sarà il cancello pedonale, dal quale è consentito l'accesso esclusivamente a piedi ai soli Concessionari ed ai loro dipendenti forniti entrambi di regolare tesserino di riconoscimento rilasciato dalla direzione Dalle 3, saranno aperti unicamente un cancello per l'ingresso ed uno per l'uscita. Fino alle ore 4 è consentita la distribuzione della merce ai Commissionari con i solo mezzi adatti al trasporto interno e mezz'ora più tardi avranno inizio le contrattazioni di vendita, che termineranno alle ore 08:00. L'accesso sarà consentito unicamente a possessori di partita IVA con il divieto assoluto di ingresso per i privati.

Il Mercato Ittico adotterà questi orari: Alle ore 02:45 ci sarà l'ingresso del personale delle guardie giurate per i controlli propedeutici all'apertura del mercato. Un quarto d'ora dopo il personale di portierato assistito dalle Guardie Giurate e dagli agenti della polizia municipale aprirà l'ingresso principale. Alle ore 03.30 sarà invece consentito l'ingresso all'interno della sala vendite, per le sole ditte acquirenti titolari di regolare Partita per l'inizio delle attività di vendita dei prodotti ittici. Dalle ore 07 non sarà più consentito l'ingresso nell'area mercatale dei veicoli delle ditte fornitrici. La chiusura dei cancelli è prevista per le ore 7.30 con l'uscita di tutte le persone presenti all'interno ed infine alle 8 sarà sancita la fine delle attività di vendita e la chiusura della sala vendita per consentire al personale comunale le attività di pulizia e sanificazione degli ambienti.

"Garantire alla città l'approvvigionamento alimentare è indispensabile - ha detto il Sindaco - ma altrettanto indispensabile è l'assoluta rigidità del rispetto di protocolli di igiene e sicurezza, che tutelano la salute di tutti e la salubrità degli alimenti. Confidiamo nella collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, a partire dai concessionari che già in queste ore hanno ben compreso come non vi siano alternative all'applicazione di misure rigide, perché l'alternativa sarebbe la chiusura dei mercati con un danno per tutti."

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!