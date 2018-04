Mercati storici e commercio, Ferrandelli: ''Valorizzazione, non degrado e abbandono''

Il leader dell'opposizione ha incontrato alcuni commercianti del mercato della Vucciria

Visita mattutina al mercato storico della Vucciria per Fabrizio Ferrandelli, a capo dell’opposizione al Comune di Palermo. Ferrandelli, insieme alla commissione Attività produttive del Comune, ha incontrato alcuni commercianti che operano nella zona, con l’obiettivo di raccogliere testimonianze sulle condizioni della Vucciria ed opinioni riguardo a possibili miglioramenti. “Rifiuti, basolato dissestato, fognature divelte. In una parola: degrado ed abbandono”, ha osservato cinicamente Ferrandelli. A suo dire, le attività commerciali non avrebbero la forza di ripartire o investire per via dei lenti tempi di risposta della pubblica amministrazione palermitana, e specialmente a causa dell’immobilismo dello Sportello unico per le attività produttive (Suap).

Ferrandelli ha dedicato particolare attenzione agli aspetti di riqualifica e salvaguardia dell’anima del commercio cittadino: i mercati storici, il mercato ittico e quello ortofrutticolo. “Bisogna intervenire con urgenza e in maniera strutturale con l’approvazione di un regolamento dei mercati per rilanciare il tessuto produttivo, non per bloccarlo”, ha denunciato il leader dell’opposizione, “E dobbiamo essere in grado di offrire servizi, come parcheggi (ad esempio di fronte al mercato ittico) e navette”.

Infine, l’impegno con i commercianti visitati alla Vucciria, nella speranza di conservare in loro un barlume di fiducia nelle istituzioni: “Abbiamo preso nota delle segnalazioni, raccolto l’ultimo grido flebile di chi vuol credere in un futuro moderno e rivisitato. Abbiamo suggerito loro di riunirsi in comitato e assicurato che ci vedremo ogni 20 giorni per monitorare e costruire un percorso comune”.

