mercatini

Mercatini, arriva l'ok di Orlando: ''Lunedì riaprono tutti''

Da lunedì prossimo riprendono le attività mercatali in tutte le aree e per i soggetti autorizzati.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/06/2020 - 19:09:43 Letto 412 volte

"Ancora una volta in piena e totale applicazione delle normative in continua evoluzione, e delle disposizioni date dalle autorità competenti si è deciso che da lunedì prossimo riprendano le attività mercatali in tutte le aree e per i soggetti autorizzati", afferma il sindaco Leoluca Orlando.



"Abbiamo preso atto del nuovo quadro normativo dato dai più recenti provvedimenti nazionali e regionali che mantengono unicamente le prescrizioni legate al distanziamento sociale e alle note misure precauzionali per ridurre il rischio di contagio.



Nelle prossime ore gli uffici, proprio con lo spirito di facilitare il lavoro dei commercianti, prepareranno un sintetico vademecum che servirà come punto di riferimento rispetto agli obblighi da rispettare, nella speranza che ancora una volta prevalga da parte di tutto il senso di responsabilità e l'assunzione delle necessarie precauzioni contro il Covid".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!