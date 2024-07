Mercato Ballarò

Mercato Ballarò, Opposizione e consiglieri Prima circoscrizione: ''Vendita all'ingrosso, in una struttura progettata per la vendita al dettaglio, suona tanto grottesca quanto irrealizzabile''

Preoccupazione degli operatori storici del mercato di Ballarò riguardo la proposta dell'amministrazione Lagalla di trasformare il mercato di piazza Carmine in mercato all'ingrosso.

"Condividiamo le preoccupazioni degli operatori storici del mercato di Ballarò riguardo la proposta dell'amministrazione Lagalla di trasformare il mercato di piazza Carmine in mercato all'ingrosso. Riteniamo centrale, in un'ottica di vera rigenerazione urbana, il riconoscimento del valore storico, culturale e sociale dei nostri mercati, per poterli preservare come il prezioso patrimonio che sono.

È necessario procedere con la regolarizzazione dei mercati e con l'attivazione delle strutture realizzate in piazza Carmine, riprendendo il percorso partecipativo avviato 7 anni fa proprio con gli operatori storici di piazza del Carmine e che è stato, sin da subito, ostacolato ed interrotto dalla giunta Lagalla.

La proposta dell'amministrazione, mai discussa con i mercatari, di istituire un "distaccamento" dei Mercati Generali, quindi vendita all'ingrosso, in una struttura progettata per la vendita al dettaglio, suona tanto grottesca quanto irrealizzabile e soprattutto lesiva del valore stesso del nostro mercato.

Riteniamo importante partecipare all’assemblea pubblica prevista a piazza del Carmine oggi mercoledì 17 luglio alle ore 17:00”.



Lo hanno detto i consiglieri e le consigliere di opposizione in Prima Circoscrizione e quelli in Consiglio Comunale dei gruppi Progetto Palermo, Oso, Franco Miceli Sindaco, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e AVS.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Wikipedia

