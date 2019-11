Mercato ortofrutticolo

Mercato ortofrutticolo, Asp conferma idoneità dell'area

Asp di Palermo conferma il superamento delle criticità riscontrate in precedenza e quindi l'idoneità della struttura di via Monte Pellegrino per il mercato ortofrutticolo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/11/2019 - 09:50:27 Letto 352 volte

Il sopralluogo condotto da due funzionari dell'ASP lunedì scorso conferma il superamento delle criticità riscontrate in precedenza e quindi l'idoneità della struttura di via Monte Pellegrino per il mercato ortofrutticolo.

Ne dà comunicazione l'assessore Leopoldo Piampiano che sottolinea come si sia "rivelata fondamentale la collaborazione e la sinergia con i concessionari che hanno compreso l'importanza di adempiere a quanto richiesto"

In particolare, i tecnici dell'Asp hanno sottolineato che per i locali della struttura mista si utilizzano i WC del mercato e che tutti gli stand si sono muniti di riserva idrica, tranne due dove è incorso l’installazione.

Per quanto riguarda la recinzione confinante con l’area ferroviaria è stata messa in sicurezza e sono stati effettuati interventi di rimozione e controllo della vegetazione spontanea.

"La pulizia da parte della RAP - si legge nel verbale dell'ASP - appare effettuata correttamente ma è necessario prestare massima attenzione per le aree dove non arriva la spazzatrice. La raccolta differenziata avviene in maniera corretta. Le 3 batterie di WC sono state ripristinate e funzionano correttamente, così come i bagni chimici"



Per l'Assessore Piampiano che ha la delega ai mercati, "si è posta la fine ad una situazione delicata che rischiava di compromettere l'operatività del Mercato. La fondamentale collaborazione con i concessionari proseguirà per migliorare sempre più, anche con nuove iniziative, la qualità del lavoro e dei servizi".

Apprezzamento viene anche dal sindaco Leoluca Orlando, secondo cui "questa vicenda ha dimostrato quanto sia importante che da parte di tutti vi sia massima assunzione di responsabilità e spirito di collaborazione".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!