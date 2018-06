Mercato ortofrutticolo di via Montepellegrino chiuso per ''inadeguatezze igienico sanitarie''

Mercato ortofrutticolo

Il mercato ortofrutticolo di via Montepellegrino resterà chiuso per tre giorni...

Il mercato ortofrutticolo di via Montepellegrino resterà chiuso per tre giorni, dal 28 al 30 giugno. Lo ha stabilito il sindaco con un'ordinanza pubblicata sul sito internet del Comune. La chiusura è stata disposta "per affrontare alcune inadeguatezze igienico sanitarie" e "garantire che gli interventi sanitari siano svolti senza rischio di contaminazione per i prodotti".

Lo scorso mese di marzo i tecnici della prevenzione dell'Asp avevano effettuato alcuni sopralluoghi ed erano emersi "gravi inconvenienti igienici e sanitari". Delle tre batterie di wc, per esempio, solo quella che si trova nella zona sud del mercato risulta ristrutturata e funzionante, mentre i bagni nord e centro - scriveva l'Asp - risultano fuori uso e "si riscontrano escrementi (presumibilmente umani) e si percepiscono odori nauseabondi".

Alcuni stand sono risultati pericolanti. "Un pericolo per la salute pubblica in materia di sicurezza alimentare - si leggeva nella relazione stilata dall'Asp - per cui, la mancata risoluzione in tempi brevi, risulta pregiudizievole per la prosecuzione dell'attività mercatale". Criticità erano poi state riscontrate anche dal Corpo forestale e dall'Isperttorato per la tutela della qualità e la repressioni frodi del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

