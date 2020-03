mercato ortofrutticolo

Mercato ortofrutticolo, Orlando: ''Impegno straordinario del Comune''

Le parole del sindaco Leoluca Orlando in merito alla apertura straordinaria di sabato del mercato ortofrutticolo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/03/2020 - 20:06:12 Letto 390 volte

"L'apertura straordinaria di sabato è necessaria perché al più presto riprenda l'attività mercatale e si garantisca la veloce distribuzione in città, anche con la funzione di frenare tentativi di speculazione da parte di alcuni. Il Comune a sua volta sta facendo proprio per questo un ulteriore sforzo straordinario, che segue ad un impegno notevole di tutti gli uffici e di molti dirigenti per trovare la giusta soluzione al problema, mobilitando per sabato mattina un ingente numero di unità di personale della Polizia Municipale, del Coime, dei servizi di guardiania, della RAP e della Reset. Tutte persone ed uffici che hanno compreso la delicatezza del momento e che stanno dando il massimo perché Palermo possa superare questo momento di crisi gravissima".

Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando in merito alla apertura straordinaria di sabato del mercato ortofrutticolo.

