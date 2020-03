coronavirus

Mercato Villa Sperliga, Orlando: ''Tutto regolare. Conseguenze penali per chi diffonde notizie false''

Il mercato si sta svolgendo con regolarità e nel rispetto delle precauzioni, afferma il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

Con riferimento al "Mercato del contadino" in corso in queste ore a Villa Sperlinga, sono state diffuse sui social network alcune notizie false che è bene smentire.

Innanzitutto va chiarito che i Decreti e le Ordinanze nazionali e regionali hanno specificatamente autorizzato l'apertura dei mercati "diretti alla vendita di soli generi alimentari" e ciò con l'evidente scopo di garantire l'approvvigionamento alimentare delle città.

I mercati devono svolgersi con modalità (contingentamento degli accessi, utilizzo di mascherine e guanti) tali da garantire il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie.

A questo scopo, nella giornata di ieri gli uffici del Comune hanno concordato con gli organizzatori del mercato l'adozione di adeguate misure e stamattina la Polizia Municipale ha vigilato sulla corretta applicazione.

Come evidente dalla fotografia, il mercato si sta svolgendo con regolarità e nel rispetto delle precauzioni.

"Comprendiamo il clima di paura e tensione di queste ore - afferma il Sindaco - ma proprio per questo dobbiamo chiedere e chiedere con forza a tutti dall'astenersi dal diffondere notizie false o non controllate. Così si alimenta solo ulteriormente la paura e non si contribuisce alla soluzione di problemi. Chi poi dovesse ad arte diffondere notizie false o condividerle sui social network, si assume tutte le responsabilità, anche penali, del caso."

