Messa di Natale anticipata per rispettare coprifuoco, Vescovi italiani si riuniscono

I Vescovi italiani, martedì prossimo, si riuniranno in Consiglio episcopale e in quella sede rifletteranno sulle attività pastorali del periodo natalizio quindi anche sulla messa della notte di Natale.

I Vescovi italiani, martedì prossimo, si riuniranno in Consiglio episcopale permanente in via straordinaria e in quella sede rifletteranno sulle attività pastorali del periodo natalizio quindi anche sulla messa della notte di Natale.

Proprio ieri il ministro per gli Affari regionali Boccia, parlando nell’ottica di anticipare la tradizionale messa di mezzanotte per rispettare il coprifuoco delle 22, ha detto che "Gesù bambino può anche nascere due ore prima". Ebbene, sentendo alcuni parroci del Paese ci si rende conto di come la questione della messa di Natale, così tanto oggetto di discussione sugli orari per rispettare il coprifuoco imposto dall’emergenza sanitaria, sia in realtà un falso problema.

