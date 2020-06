Enti di culto

Messe all'aperto a Palermo, gli Enti di culto potranno usufruire degli spazi esterni gratuitamente

Ottavio Zacco: ''Avranno la possibilità di usufruire degli spazi esterni gratuitamente per svolgere le celebrazione eucaristiche''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/06/2020 - 10:03:44 Letto 371 volte

"Ringrazio vivamente la giunta per avere inserito gli Enti di culto nella delibera che disciplina le agevolazioni per ottenere gratuitamente il suolo pubblico. Un atto amministrativo di grande valore umano e cristiano che garantirà lo svolgimento della Santa Messa utilizzando gli spazi esterni così da assicurare il diritto sacrosanto di partecipare alle celebrazioni eucaristiche, garantendo il rispetto delle distanze interpersonali e delle norme igienico-sanitarie all'esterno ad un numero maggiori di fedeli.

Ringrazio inoltre gli uffici del Suap, per aver predisposto per gli Enti di Culto un modulo specifico e di semplice compilazione per ottenere in tempi celeri le autorizzazioni necessarie.

Era un dovere morale a cui le istituzioni non potevano sottrarsi, quello di garantire la possibilità a tutti i fedeli, dopo mesi di privazioni, di partecipare alle funzioni religiose e di ricevere i sacramenti".

Lo dichiara il presidente della VI commissione consiliare Ottavio Zacco.

