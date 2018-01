messina

Messina, consumatore vince una causa contro la banca

Una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, ha dato ragione ad un consumatore di Messina...

11/01/2018

Una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, ha dato ragione ad un consumatore di Messina, assistito dagli avvocati Ernesto Fiorillo e Fulvio Sammartano di Consumatori Associati Messina, che nel 2000 aveva stipulato, con l’allora Banca 121 Promozione Finanziaria S.p.A. un contratto di investimento denominato “My Way” "a fronte del quale, però, aveva di fatto azzerato il suo investimento.

I Giudici, ribaltando una decisione della Corte di Appello di Messina non in linea con l'ormai consolidato orientamento, hanno ribadito che "il prodotto finanziario in oggetto (nonché relativamente al simile prodotto finanziario denominato 'For You' del Monte dei Paschi di Siena) debba essere ritenuto nullo in quanto immeritevole di tutela ex art. 1322 comma 2 Cod. Civ. rinviando alla Corte Territoriale perché questa si attenga ai principi esposti nella motivazione del Supremo Collegio".

"Dalla nullità – ribadiscono gli Avvocati Ernesto Fiorillo e Fulvio Sammartano - discende la possibilità di ottenere la restituzione di tutte le somme versate al Monte dei Paschi oltre agli interessi ed alla rivalutazione. Quindi non c’è più nessuna scusa per i risparmiatori truffati dalle Banche: oggi ci sono gli strumenti per reagire".

