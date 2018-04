Operazione Antimafia

Messina Denaro, le intercettazioni degli arrestati: ''Il boss è tornato'', ''Fatto bene a sciogliere il piccolo Di Matteo nell'acido'' *VIDEO*

Filo diretto via ''pizzini'' con Matteo Messina Denaro e parole d'elogio per le scelte dei corleonesi in occasione di drammatici delitti di mafia

Pubblicata il: 19/04/2018

"Ha sciolto a quello nell’acido… Non ha fatto bene? Ha fatto bene!" E poi ancora, "A due giorni lo poteva sciogliere ... Settecento giorni sono due anni... Perché non hai ritrattato? Se tenevi a tuo figlio… Allora sei tu che non ci tenevi…". Così rispettivamente Vittorio Signorello (ritenuto mafioso del trapanese) prima, e l'imprenditore Giovanni Giuseppe Li Gambi poi, si scambiavano battute su una delle pagine più nere della storia di Cosa Nostra: il delitto del piccolo Giuseppe Di Matteo, segregato per 26 mesi e poi ucciso e sciolto nell'acido per ordine di Giovanni Brusca dopo il via libera di Totò Riina perché il padre, il pentito Santino Di Matteo, aveva "cantato" e per questo doveva pagare caro.

Sono agghiaccianti le testimonianze emerse dalle intercettazioni nell'ambito della maxi operazione antimafia "Anno Zero", condotta in sinergia da carabinieri, polizia e Dia, gruppi di eccellenza del Ros e dello Sco, Comando provinciale di Trapani e Squadre mobili di Palermo e Trapani, che ha portato a 22 fermi eseguiti tra Castelvetrano, Mazara e Campobello di Mazara.

I fedelissimi del superlatitante Matteo Messina Denaro non avevano alcuna vergogna nell'esaltare feroci delitti, ma soprattutto nel divinizzare la figura del boss, accostato da Signorello nientemeno che a Padre Pio. "È potuto essere stragista, le cose giuste, ma mangia e fai mangiare" - commentava Signorello in altre recenti intercettazioni, cercando quasi di giustificare la posizione del boss - "Le persone sono scontente… Arrestami, che m****** vuoi? Sino alla morte, come diceva quello".

L'operazione ha portato alla luce anche importanti dettagli sui movimenti recenti del capomafia: Matteo Messina Denaro sarebbe ancora vivo, e in tempi recenti avrebbe organizzato spostamenti e operazioni sul territorio del sud Italia attraverso una rete di "pizzini": "Qua non gli ha detto che sta qua, dice che era in Calabria ed è tornato… Passa qua e i cristiani ci vanno", si dicevano Nicola Accardo e Antonino Triolo nel settembre 2016 sfogliando e commentando dei biglietti, poi strappati, il cui mittente sarebbe stato proprio Messina Denaro. Ad oggi però la circospezione del boss rimane assoluta, e il fatto che il volto stesso dell'uomo sia da anni ignoto alle forze dell'ordine è solo uno dei segni che lasciano presagire le ancora vaste e imprecisate dimensioni dei collegamenti su cui può contare.





