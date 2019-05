Mezzi pesanti controllati a Palermo: sette sanzioni per irregolarità

controllo mezzi pesanti

Mezzi pesanti controllati a Palermo: sette sanzioni per irregolaritÓ

La Polizia Municipale nello stand allestito in piazza John Lennon, ha controllato 10 autocarri, di cui 4 autoarticolati con relativi rimorchi e 6 autocarri.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/05/2019 - 09:57:02 Letto 355 volte

La Polizia Municipale in un intervento congiunto con il Centro Mobile di Revisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Comitato Albo Trasportatori, nello stand allestito in piazza John Lennon, ha controllato 10 autocarri, di cui 4 autoarticolati con relativi rimorchi e 6 autocarri.

I mezzi pesanti fermati su strada, nella fattispecie quelli transitanti su viale Regione Siciliana, sono stati convogliati dalle pattuglie del nucleo controllo mezzi pesanti verso il Centro Mobile per le opportune verifiche finalizzate a garantire la sicurezza stradale. Nel contesto viene accertata la regolarità tecnica e quella amministrativa della documentazione delle merci, i tempi di guida e di riposo dei conducenti, le condizioni di trasporto secondo la normativa Adr per il trasporto su strada di merci pericolose e la normativa Atp sul trasporto refrigerato a temperatura controllata di derrate alimentari.

Dagli accertamenti compiuti, cinque mezzi sono stati sanzionati per dispositivi di equipaggiamenti inefficienti, uno perché privo di parafanghi al secondo asse del veicolo trattore, ed un altro che aveva il cronotachigrafo con orario diverso.

Dai controlli sulla documentazione è emerso inoltre che due conducenti non erano in grado di esibire il titolo in base al quale prestavano servizio presso il vettore, un altro non aveva documenti di circolazione e ad un terzo mancava il contratto di locazione a bordo. Le sanzioni in totale ammontano a 700 euro.

Nell'ultimo intervento effettuato il mese scorso sono stati controllati 10 tir, tutti sanzionati per diverse irregolarità riscontrate.

Invece davanti all'area portuale, il nucleo vigilanza trasporto pubblico ha controllato un autobus turistico, pronto a trasportare i passeggeri delle navi da crociera; è stato sanzionato per un importo complessivo di 170 euro perché aveva i pneumatici consunti, non idonei alla circolazione veicolare e la cassetta di emergenza scaduta.

Fonte: Polizia Municipale

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!