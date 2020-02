aggressione

''Mi hanno gridato negro di m....'', parla il ragazzo senegalese pestato a Palermo *INTERVISTA*

Parla Kande Boubacar, il giovane di 20 anni originario del Senegal vittima sabato notte di un aggressione a sfondo razzista a Palermo.

Pubblicata il: 10/02/2020

"Sabato sera - racconta il 20enne -, quando ho finito di lavorare a mezzanotte e quarto e stavo per tornare a casa, mi sono incamminato per via Roma per andare verso la stazione, dove abito. Superato il semaforo di via Cavour ho girato a destra verso il Teatro Massimo per arrivare in via Maqueda. Arrivato in una piazzetta ho cercato di farmi spazio tra la folla con la mia bici quando è arrivato un ragazzino di circa 11-12 anni che mi ha dato un pugno sulla pancia gridandomi 'negro di m... te ne devi andare via da qui'. Intanto - continua - è venuto un ragazzo più grande che ha ripetuto la stessa frase e subito dopo ne è arrivato un altro che mi ha tirato la maglia da dietro la schiena e mi ha dato un pugno in faccia facendomi cadere a terra".





