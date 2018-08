politica e social

Micciché a ruota libera, sui social dà dello ''str....'' a Salvini

Il Presidente dell'Ars senza peli sulla lingua in un post su Facebook nel quale attacca ''l'essere disumani, sadici'' del leader della Lega. Rizzotto, deputato regionale del Carroccio: ''Deluso, toni poco consoni alla carica''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/08/2018 - 10:14:14 Letto 404 volte

Ormai è cosa nota che il presidente dell'Ars, Gianfranco Micciché, non abbia alcuna intenzione di rimanere nell'ombra di dichiarazioni anonime e comunicazione politica pacata. L'ultima delle sue uscite, su Facebook, sta facendo discutere per i toni e per il destinatario: Micciché si è scagliato contro il ministro dell'Interno e vice premier Matteo Salvini, manifestando tutta la propria contrarietà in merito all'attuale gestione della questione migranti da parte del capo della Lega.

E il culmine di tale mancanza di stima è proprio la discutibile - e discussa - definizione non proprio istituzionale con cui Micciché apostrofa Salvini nel finale, chiamandolo "stronzo".

Tony Rizzotto, deputato della Lega all'Ars, commenta con disappunto le parole del Presidente:

Sono profondamente dispiaciuto e fortemente deluso dalle parole usate dall'On. Miccichè nei confronti del Vice Premier e Ministro dell'Interno Sen. Matteo Salvini per una posizione che il Presidente dell'ARS può anche non condividere, ma che è frutto di una scelta politica del Governo nazionale volta a sensibilizzare gli stati dell'UE affinché collaborino con l'Italia nella gestione del problema dell'immigrazione. Sono ingiustificati, e certamente poco consoni alla carica ricoperta, i toni usati da Miccichè nei confronti del Ministro dell'Interno, perché un politico navigato come il Presidente dell'Ars dovrebbe sapere che questi atteggiamenti offensivi e provocatori non migliorano i rapporti politici ma possono solo peggiorarli.

Micciché, che non è nuovo a uscite di una certa risonanza politica e mediatica, di recente aveva commentato la decisione del governo di tagliare i vitalizi definendola una "vendetta politica" e dichiarandosi mortificato per un provvedimento che porterebbe degli ex ministri a vivere con 1300 euro al mese.

