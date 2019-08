ipotetiche alleanze

Miccichè bombarda il centrodestra: ''Se si voterà FI mai alleata dei sovranisti''

Una bomba sul centrodestra arriva dal presidente dell'ARS, Gianfranco Miccichè, che marca le distanze con la Lega e attacca Salvini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/08/2019 - 10:47:52 Letto 350 volte

Gianfranco Miccichè marca le distanze con la Lega e attacca Salvini. Una bomba sul centrodestra arriva dal presidente dell’Assemblea regionale siciliana che nel corso di una intervista pubblicata oggi sul quotidiano il Messaggero boccia una ipotetica alleanza nazionale con i sovranisti.

“Forza Italia resta portatore sano di cultura democratica, liberale, di ispirazione cristiana ed europeista e, anche qualora si tornasse al voto, non avremmo che da perdere in un’alleanza con i sovranisti – dice Miccichè -. Sono certo che in Parlamento vi siano ancora forze in grado di agire, con responsabilità, nell’interesse del paese intervenendo sulle criticità del sistema Italia – aggiunge -. In primis impedire l’aumento dell’Iva, varare la manovra finanziaria e studiare una nuova legge elettorale consona al mutato scenario politico”.

Poi l’affondo al leader della Lega Matteo Salvini: “A volte occorrerebbe svestirsi dei panni del politico, non guardare alle prossime generazioni. Di questo coraggio il paese ha bisogno, per uscire definitivamente fuori da quel tunnel buio farcito di selfie a torso nudo al Papeete, santini&madonne branditi come armi e bibitari dello stadio improvvisati ministri”.

Infine Gianfranco Miccichè ribadisce il suo pensiero a proposito di immigrazione ed economia. “Siamo geneticamente diversi da chi pensa di potere chiudere i porti e innalzare muri lasciando al di là di questi profughi e disperati alla mercè del mare o ai disastri della guerra delle persecuzioni. Così come geneticamente diversi siamo da chi , a sinistra, pensa di poter risolvere i problemi del paese mettendo mano alle tasche dei cittadini con tasse e patrimoniali”.

