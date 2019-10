vitalizi

Miccichè cambia idea: ''Proporrò l'abolizione dei vitalizi''

''Visto che per il presidente Musumeci il taglio del 50% è poco, proporrò l'abolizione totale dei vitalizi. Vediamo chi vince in demagogia''. Ha detto il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/10/2019 - 21:25:13 Letto 333 volte

“Convocherò il Consiglio di presidenza e proporrò l’abolizione totale dei vitalizi”. Lo ha detto il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, conversando con i cronisti nella bouvette di Palazzo dei Normanni. “Visto che per il presidente Musumeci il taglio del 50% è poco – ha aggiunto – vediamo chi vince in demagogia”.

“Noi di Forza Italia condividiamo pienamente la proposta del presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè che mira alla totale abolizione dei vitalizi. Qui dunque andiamo oltre la proposta di riduzione per allinearci al resto del Paese, faremo di più: al prossimo Consiglio di Presidenza ne proporremo la soppressione”, ha detto il presidente del gruppo di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana, Tommaso Calderone.

“Concordo con la provocazione del presidente Miccichè: chi cavalca il taglio dei vitalizi fa squallida demagogia alimentando un sentimento di antipolitica diffuso tra i cittadini”, ha detto il capogruppo dell’Udc all’Ars, Eleonora Lo Curto, conversando con i cronisti a Palazzo dei Normanni. E, riferendosi al possibile taglio dei trasferimenti statali in caso di mancata attuazione dei vitalizi agli ex parlamentari regionali, l’esponente centrista ha aggiunto: “Un parlamento nazionale che ricatta le regioni agisce con la logica del delinquente e non con quella del buon padre di famiglia”.

