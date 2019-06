Miccichè contro i leghisti

Miccichè: ''La Lega ci odia, ammazzerei uno per uno tutti quelli che l'hanno votata''

Il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè torna ad attaccare pesantemente la Lega di Salvini.

di Palermomania.it

Il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè torna ad attaccare pesantemente la Lega di Salvini: “Sono dei buzzurri che ci odiano", dice senza giri di parole il commissario forzista in Sicilia.

Lo spunto è ancora una volta la chiusura della tonnara di Favignana, dove la Lega è stato il partito più votato alle Europee con il 29,1 per cento: "Pensare che i siciliani non capiscano che ci prendono per il c... e gli danno i voti - dice Micciché - mi fa davvero impazzire. A Favignana ora arriva il ringraziamento immediato: chiusura della Tonnara".

Poi il nuovo affondo: “I leghisti sono gente cattiva, che ci odia. Ho sempre ritenuto i siciliani un popolo intelligente e invece non capiscono che questi ci prendono in giro per ammazzarci, perché ci vogliono morti. Gli hanno dato il 30 per cento - prosegue il presidente del Parlamento regionale siciliano - ammazzerei uno ad uno quelli che li hanno votati. Sto cominciando a vergognarmi di essere siciliano".

