Miccichè: ''Non sarò candidato a presidenza dell'Ars''

''Vorrei rassicurare il presidente della regione: non sono necessarie dimissioni perché io non sarò candidato alla presidenza dell'Ars'', ha detto Gianfranco Miccichè.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/11/2022 - 18:10:28 Letto 773 volte

"Continuo a percepire una costante preoccupazione circa la mia possibile rielezione a presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Così come tutti sanno, io sono una persona seria e 5 anni fa fui eletto su indicazione della maggioranza. Sono sicuro che anche questa volta sarà eletto il deputato indicato dalla nostra coalizione. Vorrei quindi rassicurare il presidente della regione: non sono necessarie dimissioni perché io non sarò candidato alla presidenza dell'Ars". Lo dice il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè.

Fonte: Ansa

