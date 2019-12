Forza Italia giovani Sicilia

Miccichè su Andrea Mineo: ''Rappresenterà bene il partito dei giovani in Sicilia''

''Sono molto contento di questa iniziativa e sono sicuro che Andrea Mineo saprà rappresentare bene il movimento giovanile del partito'', così il commissario regionale di Forza Italia e presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè.

''Sono molto contento di questa iniziativa e sono sicuro che Andrea Mineo, avvocato preparato e appassionato di politica, come coordinatore regionale di Forza Italia giovani Sicilia, saprà rappresentare bene il movimento giovanile del partito''. Così il commissario regionale di Forza Italia e presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, intervenendo alla conferenza stampa di Forza Italia giovani, nella sala stampa dell'Assemblea regionale siciliana gremita di simpatizzanti e giovani amministratori locali.

Miccichè ha rivolto un augurio e una raccomandazione ai tanti ragazzi provenienti da varie parti dell'Isola per presentare le prossime iniziative: ''Comportatevi sempre seguendo l'etica. Siate onesti e leali con tutti ma soprattutto con voi stessi: rubare o essere sleali sono la vostra morte e la morte della politica con la ''P'' maiuscola - ha sottolineato -. Fate politica seguendo le regole etiche e portate avanti con determinazione e coraggio le vostre idee. Vivete con il sole in tasca''.

''Ripartiamo dai territori con lo sguardo orientato a giovani competenti, capaci e radicati che già nelle amministrazioni di provenienza ci rappresentano e conoscono la macchina amministrativa. Vogliamo dar voce e soprattutto un ruolo alle esigenze delle varie province siciliane'', ha detto Andrea Mineo, neo coordinatore regionale di Forza Italia giovani Sicilia.

''Forza Italia, dopo le più che riuscite manifestazioni di Catania e Caltanissetta, si ritrova a Palermo per la prima riunione del nuovo coordinamento regionale e traccia il bilancio di quello che è stato il lavoro degli ultimi due mesi, tracciando le prossime iniziative - continua Mineo -. Sono soddisfatto, perché da tutte le province è arrivata una risposta molto positiva in termini di partecipazione. Ci sono ancora tanti giovani che credono nel nostro partito, negli ideali liberali e moderati di Forza Italia, carichi di entusiasmo e voglia di fare''.

''Il nostro compito sarà quello di fare emergere le migliori energie provenienti dai territori e di raccogliere l'appello del nostro leader, Gianfranco Miccichè. La nostra classe dirigente crede nel valore della preparazione come requisito essenziale per fare politica: unico antidoto per sconfiggere l'antipolitica'', ha concluso Mineo.

