Micciché sui vitalizi: ''Una vendetta, chi lo dice a un ministro di vivere con 1300 al mese?'' *VIDEO*

L'ultima, singolare uscita del Presidente dell'Ars, stavolta sul tema caldo delle erogazioni periodiche dopo il mandato parlamentare

"Personalmente non sono d'accordo, dovrò andare a chiedere scusa personalmente a una serie di deputati che oggi hanno ottant'anni e che sarebbero costretti a vivere con 1300 euro al mese": fanno sempre discutere le uscite di Gianfranco Micciché, presidente dell'Ars, che oggi nel corso di una conferenza stampa ha espresso pareri che forse non è abbastanza definire "controcorrente". Il tema, ormai sulla bocca di tutti, è quello dell'abolizione dei vitalizi.

Micciché osserva che "i vitalizi sono stati già tagliati nel 2011, diciamo nel 2012", considerando inopportuni gli ulteriori tagli paventati. Per il Presidente si tratta di vera e propria "cattiveria" e "vendetta nei confronti di chi ha fatto politica".

E sulla propria proposta di rendere pubblico il voto dei parlamentari regionali, Micciché si auspica un lavoro di concerto che coinvolga tutti i partiti e che in essi trovi appoggio, così come avvenuto con il presidente della Regione, Nello Musumeci. "Il voto segreto è più una cosa da tribù, che non da parlamento", è il suo commento finale.





