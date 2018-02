Polizia

Migrante cerca di violentare un'operatrice, arrestato a Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/02/2018 - 13:46:10 Letto 461 volte

La polizia ha arrestato un 17enne gambiano per violenza sessuale nei confronti di un'operatrice di una struttura di accoglienza per minori non accompagnati della periferia palermitana.

Il giovane avrebbe attirato la dipendente nel seminterrato della comunità con una scusa. Qui ha iniziato a palpeggiarla e toccarla cercando di violentarla. La donna non senza difficoltà è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto alle altre operatrici del centro di accoglienza.

Sono intervenuti gli agenti della squadra mobile che hanno raccolto la denuncia della vittima e di quanti si trovavano nella struttura. Il giovane gambiano è stato arrestato e portato in carcere.

