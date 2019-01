nave ong

Migranti al largo di Malta su nave ong, Lorefice: ''Europa ha paura di 40 persone''

''L'Europa, che è una contaminazione di popoli e che custodisce le nazioni che hanno in mano il potere, ha paura di quaranta persone…''. Lo dice l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, sulla vicenda dei migranti al largo di Malta.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/01/2019 - 18:15:23 Letto 340 volte

“L’Europa, che è una contaminazione di popoli e che custodisce le nazioni che hanno in mano il potere, ha paura di quaranta persone… Questa è l’Europa che a volte rivendica le radici cristiane”. Lo dice l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, sulla vicenda dei migranti al largo di Malta in attesa di un porto sicuro.

“Gesù – aggiunge Lorefice – ci raduna, il Figlio che è venuto a renderci tutti figli, facendosi uno di noi, fragile come noi, scegliendo una famiglia umana, assaporando sin dai primi giorni un senso di precarietà. Gesù non nasce a Roma o a Gerusalemme, non lo riconoscono gli imperatori e neanche i sommi sacerdoti, ma umili pastori. Non lo riconoscono gli uomini che scrutano la legge e che conoscono la Bibbia, ma uomini sapienti che vengono dall’Oriente. Lui abbatte le barriere anche a motivo del credo religioso, tutti vengono ad adorarlo, a riconoscerlo. Noi vogliamo seguirlo in quello che essenzialmente è: un piccolo, un fragile, un mite, che custodisce il cuore che Dio vuole dare all’uomo, il cuore che non si indurisce”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!