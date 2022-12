Decreto Ong

Migranti, approvato nuovo decreto sulle Ong: sanzioni fino a 50mila euro e confisca

Ci sono anche sanzioni dai 2mila ai 10mila euro al comandante e all'armatore della nave che ''non forniscono le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale''.

La bozza uscita dal Consiglio dei ministri del decreto legge sulle Ong prevede sanzioni: multe fino a 50mila euro, fermo amministrativo della nave per due mesi fino alla confisca in caso di violazione delle prescrizioni. Ci sono anche sanzioni dai 2mila ai 10mila euro al comandante e all'armatore della nave che "non forniscono le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniformano alle indicazioni della medesima autorità".

Le navi devono avere idoneità tecnica

Le navi delle Ong che effettuano i soccorsi devono essere "in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione". Questo è uno degli elementi contenuti nella bozza del decreto sull'immigrazione uscito dal Consiglio dei ministri. La bozza prevede anche "iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale".

Sanzioni e confisca

Multe fino a 50mila euro, fermo amministrativo della nave per due mesi fino alla confisca. Sono le sanzioni previste in caso di violazione delle prescrizioni della del dl sulle Ong. Le sanzioni si applicano al comandante della nave e in solido all'armatore e al proprietario.

Sanzioni anche al comandante e all'armatore

Sanzioni dai 2mila ai 10mila euro al comandante e all'armatore della nave che "non forniscono le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniformano alle indicazioni della medesima autorità". "Alla violazione segue il fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione", si legge nella bozza, e in caso di reiterazione si arriva alla confisca. Alle sanzioni prevede il prefetto.

Transito e sosta navi solo per i soccorsi

"Il transito e la sosta di navi nel mare territoriale sono comunque garantiti ai soli fini di assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumità". Inoltre si prevede che il porto assegnato dalle autorità "sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso".

