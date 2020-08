migranti

Migranti, Conte: ''No ingressi irregolari e rimpatri''

''Non si entra in Italia in questo modo, soprattutto in questo momento, saremo inflessibili'', ha detto il premier Giuseppe Conte.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/08/2020 - 00:04:18

"Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare" e "non possiamo permettere che i sacrifici" fatti per la crisi Covid "siano vanificati". Così Conte da Cerignola, Foggia.

"Dobbiamo intensificare i rimpatri", ha aggiunto. "Stiamo collaborando con le autorità tunisine e sono contento che il presidente Saied abbia visitato Sfax e Mahdia, i due principali porti da cui partono i clandestini, per rafforzare la sorveglianza costiera".

"Non si entra in Italia in questo modo, soprattutto in questo momento, saremo inflessibili", afferma, raccomandando precauzione.

