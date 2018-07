immigrazione clandestina

Migranti, favoreggiavano clandestini: nove arresti a Palermo

Nove gli arrestati, tra cui professionisti e un poliziotto per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina...

Pubblicata il: 20/07/2018

La Polizia di Palermo e la Guardia di Finanza, su disposizione del Tribunale di Palermo, stanno eseguendo numerosi arresti e perquisizioni per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Le indagini, durate 2 anni, hanno portato alla luce un’articolata rete di professionisti, titolari di Centri di Assistenza fiscale ed altre persone compiacenti che procuravano a soggetti extracomunitari, dimoranti nella provincia di Palermo, i permessi di soggiorno o il loro rinnovo attraverso dichiarazioni dei redditi con dati fittizi o falsi contratti di lavoro.

Nove gli arrestati, tra cui professionisti e un poliziotto. Divieto di dimora per il rappresentante Tamil nella Consulta delle culture del Comune. Scoperta una rete di professionisti, titolari di Centri di assistenza fiscale e altre persone compiacenti che procuravano a extracomunitari, dimoranti nella provincia di Palermo, i permessi di soggiorno od il loro rinnovo attraverso dichiarazioni dei redditi con dati fittizi o falsi contratti di lavoro. Il componente della Consulta delle culture di Palermo tra i destinatari delle misure cautelari è un uomo ritenuto “il riferimento per la comunità Tamil di Palermo, attivo nel panorama politico palermitano”, proprio quale membro della Consulta delle Culture presso il Comune di Palermo, come dicono gli inquirenti.

Il sindaco Leoluca Orlando commenta così, inquadrando la vicenda in un più ampio disegno che coinvolge anche complici "involontari": "L'indagine che oggi ha portato all'emissione di diverse misure restrittive nei confronti di cittadini italiani e stranieri per un giro di documenti falsi finalizzati al rilascio dei visti di soggiorno, è la conferma di come le scellerate politiche nazionali e comunitarie che limitano la circolazione degli esseri umani siano soltanto strumenti che favoriscono gli speculatori, in Italia e all'estero, in Europa e in tutti i continenti". Poi Orlando rilancia la propria linea: "Solo riconoscendo finalmente la mobilità come diritto umano fondamentale, si metterà fine non solo alle speculazioni ma soprattutto ai vergognosi traffici di esseri umani che oggi su tutte le sponde del Mediterraneo e nel Mediterraneo provocano lutti e sofferenza. Per quanto riguarda questa indagine, il Comune si costituirà parte civile nelle successive fasi processuali ove previsto dal Codice".

Fonte: Polizia di Palermo - Guardia di Finanza

