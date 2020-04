coronavirus

Migranti, Ferrandelli: ''Siamo preoccupati, chi controlla gli irregolari? Appello a Governo e Regione''

''Migrante positivo al Coronavirus, in Sicilia si sta scatenando la paura di una nuova bomba sanitaria che evoca quella esplosa in Lombardia'', Questo l'attacco di Fabrizio Ferrandelli.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/04/2020 - 19:16:33 Letto 356 volte

“A Pozzallo un ragazzo egiziano 15enne è risultato positivo al coronavirus. Era sbarcato tre giorni fa a Lampedusa con altri 50 migranti. In Sicilia si sta scatenando la paura di una nuova bomba sanitaria che evoca quella esplosa in Lombardia". Questo l’attacco dell’esponente della segreteria nazionale di Più Europa, Fabrizio Ferrandelli.



"Quanto sta succedendo è la dimostrazione che da sola l’Italia non ce la fa. Abbiamo un governo che all’inizio non ha saputo contenere i flussi interni al territorio e ha finito con esportare il contagio attorno al Paese. Neppure adesso - continua Ferrandelli - si è riuscito a rendere umano il flusso via mare. A Pozzallo un migrante è stato trovato positivo al Coronavirus. Lui era monitorato, pensate alle altre migliaia di clandestini in giro per l’Italia e in Sicilia...



Una bomba sanitaria: nessun migrante andrà a ricoverarsi se ha sintomi perché questo equivarrebbe ad autodenunciarsi.

Una bomba economica: non hanno più reddito perche lavoravano a nero.



Io da siciliano sono molto preoccupato e - conclude - faccio appello a governo nazionale e alla regione per intervenire subito”.

