Migranti, Fitto: ''Non c'è nessuna crisi e tensione con l'Europa, si troveranno condizioni per riprendere dialogo con la Francia''

''Non vi è nessun scontro o tensione con l'Ue, ma c'è un'esigenza di riconoscere una volta per tutte che c'è una questione seria, ovvero che l'Italia non è il confine del Mar Mediterraneo per un Paese membro, ma è il confine dell'Europa'', dice Fitto

''Non c'è nessuna crisi e tensione con l'Europa sui migranti. E non c'è nessuno scontro'' con l'Europa e la Francia". Lo assicura il ministro degli Affari Ue, Raffaele Fitto, a 'Zapping', sottolineando che "è opportuno avere un dialogo e ragionare. Al di là delle tensioni di questi giorni, sono convinto che si troveranno presto e bene le condizioni per riprendere il dialogo'' con la Francia e l'Europa, come auspica il capo dello Stato.

''Non mi appassionano le contrapposizioni, cerchiamo di trovare la soluzione ai problemi. Non vi è nessun scontro o tensione con l'Ue, ma c'è un'esigenza di riconoscere una volta per tutte che c'è una questione seria, ovvero che l'Italia non è il confine del Mar Mediterraneo per un Paese membro, ma è il confine dell'Europa. C'è, quindi, un tema di difficile gestione'', ribadisce ministro, auspicando che questo tema possa essere affrontato nel rapporto con la Commissione Ue e con i vari Stati membri dell'Ue.

Salvinizzazione della politica migratoria? ''Non vedo nulla di tutto questo, Salvini è un autorevole esponente del governo, è vicepremier'', assicura Fitto, che aggiunge: ''Capisco che si voglia immaginare qualche contrapposizione" all'interno del Cdm", ma non ce ne sono, il governo prosegue spedito e compatto attorno al premier Meloni, stiamo lavorando bene''.

