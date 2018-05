migranti

Migranti, il piccolo Miracle nasce sulla nave che ha soccorso la madre

791 migranti partiti dalle coste della Libia sono stati soccorsi in acque internazionali e sono sbarcati nei porti di Catania e Augusta.

791 migranti partiti dalle coste della Libia sono stati soccorsi in acque internazionali e sono sbarcati nei porti di Catania e Augusta. E un piccolo miracolo è successo a bordo della nave Aquarius, la nave di ricerca e soccorso gestita in partnership da Medici senza frontiere e Sos Mediterranee, che ha visto la nascita del piccolo Miracle, Miracolo appunto. Il piccolo è nato in acque internazionali da una donna soccorsa il 24 maggio da una nave della marina militare italiana. Pesa 2,8 chili, sta bene ed è sbarcato nel porto di Catania.

La neomamma ha raccontato all’équipe di Medici senza frontiere di aver trascorso un anno in Libia, di essere stata tenuta prigioniera, picchiata, di aver ricevuto pochissimo da mangiare e di aver subito estorsioni per ottenere soldi per il rilascio. Ha detto di essere fuggita con il suo compagno e centinaia di altre persone all'inizio di quest'anno e da allora di essersi nascosta in casa di un amico in Libia, prima di affrontare giovedì scorso la pericolosa traversata del Mediterraneo.

“Mi ha raccontato che la loro barca in realtà era partita mercoledì, ma dopo pochi minuti il motore si era guastato ed erano tornati a riva. I trafficanti hanno detto loro di nascondersi sulla spiaggia, poi sono scomparsi e per 24 ore non sono tornati. A quel punto è stata lasciata lì, terrorizzata, così avanti nella gravidanza, senza cibo né acqua”, ha raccontato l’infermiera Ni Mhurchu di Medici senza frontiere.

