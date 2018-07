arcivescovo su migranti

Migranti, l'arcivescovo di Palermo Lorefice: ''Chi governa sia giusto, basta con gli egoismi!''

L'arcivescovo commenta l'attuale gestione dell'immigrazione in Italiana e in Europa, e invita la politica a riflettere sul principio di abbattimento di ''ogni muro di separazione tra gli uomini''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/07/2018 - 16:07:12 Letto 435 volte

“E’ la miopia dell’egoismo politico, propugnato da governanti e da politici europei che spesso si vantano – soprattutto nell’Est – di costruire regimi privi delle garanzie e fuori dai confini minimi della democrazia. Di fronte a tutto questo, care sorelle e cari fratelli, la Chiesa non può restare in silenzio, io non posso restare in silenzio”. Così l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, nel suo messaggio rilanciato dall’ufficio stampa della diocesi.

Lorefice fa riferimento al ruolo della Chiesa cattolica nell'assistenza di poveri e bisognosi, pratica tra le priorità assolute riguardo alla quale "la Chiesa non ha alternative. Essa è stata collocata dal suo Signore accanto ai poveri e ai derelitti della storia, e tutte le volte che è uscita – e quante volte è successo – è uscita da quel posto per mettersi accanto ai forti, ai ricchi, ai potenti, ha perso il senso stesso del suo essere”.

Il discorso dell'arcivescovo punta i riflettori sull'osservanza del Vangelo, che rivela il suo Dna “se diventa forma vitae, se diventa una carta dei diritti che garantisce la difesa degli ultimi. Ed è questo messaggio che vogliamo lanciare dal vascello di Palermo verso le navi d’Italia e di Europa. Non è questione di accoglienza - dice Lorefice riferendosi al dibattito politico nazionale e internazionale sull'immigrazione - non si tratta di essere buoni, ma di essere giusti. Non di fare opere buone, ma di rispettare e, se necessario, ripensare il diritto dei popoli. E’ in nome del Vangelo che ogni uomo e ogni donna hanno diritto alla vita e alla felicità, perché ‘non c’è più giudeo né greco, non c’è più schiavo né libero in Cristo Gesù’, perché il nostro Signore, morendo sulla croce, ha abbattuto – dice ancora Paolo – ogni muro di separazione tra gli uomini”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!