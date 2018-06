lifeline

Migranti, Lifeline lancia l'allarme: ''Scorte finite''. Guardia costiera italiana: ''Non chiamateci più''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/06/2018 - 14:38:26 Letto 475 volte

Lifeline lancia l'allarme. La nave della Ong tedesca, con a bordo 224 migranti recuperati da un gommone a nord della Libia, si trova ancora in acque internazionali a sud di Malta, che le ha negato lo sbarco, e ha bisogno di rifornirsi di alcuni generi di prima necessità. Lo riferisce la stessa Ong su twitter. "Mv_Lifeline si trova con più di 200 persone a sud di Malta in acque internazionali. Poiché alcune scorte sono finite, oggi dobbiamo fare rifornimento alla nave. Abbiamo bisogno di medicine, coperte, ecc.", si legge nel tweet.

Intanto, un cargo danese con a bordo 110 migranti è ferma davanti al porto di Pozzallo in attesa di un'autorizzazione ad entrare.

Dal canto suo il ministro dell'Interno Matteo Salvini non molla: "In questo momento le navi di due Ong (Open Arms, bandiera spagnola e Aquarius, bandiera di Gibilterra) sono nel Mediterraneo, in attesa di caricare immigrati. Le navi di altre tre Ong (Astral, bandiera Gran Bretagna, Sea Watch e Seefuchs, bandiere olandesi) sono ferme in porti maltesi. Che strano... La LIFELINE infine, nave fuorilegge con 239 immigrati a bordo, è in acque maltesi. Tutto questo per dirvi che il ministro lo farò insieme a Voi, condividendo tutte le informazioni che sarà possibile condividere, e per ribadire che queste navi si possono scordare di raggiungere l'Italia: voglio stroncare gli affari di scafisti e mafiosi! Buon sabato Amici, vi voglio bene". Lo scrive, sulla sua pagina Facebook.

La nave "Lifeline ha violato le regole ignorando le direttive dell'Italia nell'area di ricerca e soccorso libica. Dovrebbe muoversi dalla sua posizione verso la destinazione originaria per evitare un'escalation", è il tweet del premier maltese Joseph Muscat. "Nonostante non abbiamo alcuna responsabilità - sottolinea - Malta ha appena consegnato rifornimento umanitari e le Forze armate hanno condotto l'evacuazione medica di una persona".

Da Roma, ieri è stato dato ordine alla nave Dattilo della Guardia costiera di muoversi in direzione della nave tedesca. Ma proprio dalla Guardia costiera italiana ieri, nelle stesse ore in cui Unhcr e Iom rilanciavano l'allarme per l'abnorme numero di naufragi e morti in mare negli ultimi giorni, è partito un avviso ai comandanti delle imbarcazioni che incrociano in zona Sar libica: non chiamateci più, rivolgetevi a Tripoli.

