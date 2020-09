Migranti, Musumeci: ''Aperta breccia nel muro, ma con Governo restano diversità di vedute''

Migranti

Migranti, Musumeci: ''Aperta breccia nel muro, ma con Governo restano diversitÓ di vedute''

''Abbiamo aperto una breccia in un muro che sembrava di cemento armato, ma restano diversitÓ di vedute con il Governo'', ha detto il governatore della Sicilia, Nello Musumeci.

"Abbiamo aperto una breccia in un muro che sembrava di cemento armato. Quello del popolo siciliano è un interminabile calvario. La gente ha paura, ed è una paura che si accentua con il Covid, questo l'ho detto a Conte e ai ministri presenti". Lo ha detto il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, all'uscita da Palazzo Chigi subito dopo l'incontro sull'emergenza migranti. Col governo "restano diversità di vedute. Ci hanno presentato alcune iniziative, ma slegate da un calendario. Noi abbiamo chiesto che non arrivino più navi delle Ong e che la Ue faccia la sua parte. Siamo contrari all'ampliamento di hotspot, ovunque si trovino nell'isola. Abbiamo spiegato che Lampedusa vive forti tensioni sociali" e il premier Giuseppe Conte "ha assicurato interventi economici a sostegno. Abbiamo detto al governo che restiamo vigili, non indietreggiamo di un solo centimetro".

"Restano diversità di vedute con il Governo, che ha proposto alcune iniziative ma slegate da un calendario, al di fuori di scadenze precise".

"La diffidenza da parte mia - ha aggiunto - è legittima se si tiene conto che dopo dieci anni è stato posto seriamente il tema del flusso migratorio in un confronto diretto tra il governo centrale e regionale". "Valuteremo uno per uno gli impegni assunti in relazione alle scadenze del calendario che lo stesso premier si è dato. Con l’ordinanza di due settimane fa - ha concluso Musumeci - abbiamo in risalto il tema dell’immigrazione anche dal punto di vista umanitario e sanitario".

