Migranti, Nato: ''Droni di sorveglianza in Sicilia per evitare situazioni come quella dell'Aquarius''

''Facciamo già molto per aiutare l'Italia ad affrontare il dramma delle migrazioni...''

12/06/2018

"Facciamo già molto per aiutare l'Italia ad affrontare il dramma delle migrazioni. Abbiamo dieci navi impegnate a controllare le acque internazionali, anche a sostegno della flotta Ue", lo afferma il segretario della Nato Jens Stoltenberg, intervistato da La Stampa.

Stoltenberg annuncia poi che "avremo presto dei droni di sorveglianza in Sicilia", anche per evitare situazioni come quella dell'Aquarius. "L'Italia ha avuto un ruolo importante nel fronteggiare le sfide che arrivano dal Sud. È merito del comando congiunto del Mediterraneo istituito a Napoli. Il suo hub servirà a monitorare, analizzare e coordinare l'azione. La Nato - afferma - ha ogni interesse a dare un contributo centrale per la stabilità dei vicini. Se loro sono stabili, noi siamo più sicuri". Dell'incontro col premier dice di aver "apprezzato il forte impegno nei confronti dell'Alleanza. Con Conte abbiamo scoperto di avere persino un amico in comune, un docente norvegese di Diritto".

