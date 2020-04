coronavirus

Migranti, Orlando: ''Giusto evitare rischi contagio ma non dimenticare che la salute è un diritto di tutti''

Il sindaco Leoluca Orlando in riferimento alla situazione dei migranti che si trovano a bordo della Ong tedesca Alan Kurdi.

"La giusta necessità di evitare rischi legati al contagio da Covid-19 non può far dimenticare che il diritto alla salute è un diritto per tutti, così come è un diritto/dovere quello del salvataggio di vite umane. Per questo chiedo al Governo nazionale di trovare il modo che le navi impegnate in missioni umanitarie possano comunque garantire condizioni di sicurezza per gli equipaggi e per i naufraghi. Di fronte all'impossibilità di ospitare altre persone nei centri già sovraffollati, si permetta il rifornimento di viveri e medicine, non ripetano gli errori del passato".

Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando in riferimento alla situazione dei migranti che si trovano a bordo della Ong tedesca Alan Kurdi.

