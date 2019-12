Migranti

Migranti, Orlando incontra equipaggio della Alan Kurdi

Il sindaco Leoluca Orlando ha incontrato il comandante e l'equipaggio della nave Alan Kurdi.

07/12/2019

Il sindaco Leoluca Orlando ieri pomeriggio si è recato al porto dove ha incontrato il comandante e l'equipaggio della nave Alan Kurdi, della Ong tedesca SeaEye, attraccata nella nostra città per uno scalo tecnico dopo che nei giorni scorsi era attraccata a Messina, su indicazione del Viminale, per lo sbarco di 60 migranti salvati nel Mediterraneo.

Orlando ha dato il benvenuto all'intero equipaggio, esprimendo apprezzamento per l'azione umanitaria svolta in questi mesi ed invitando il Comandante a Palazzo della Aquile per una visita ufficiale nei prossimi giorni.

