Migranti, primo banco di prova per il nuovo Governo

''Chiediamo che il Governo italiano assegni un porto sicuro subito, come previsto dalla legge'', scrive l'Ong Mediterranea in un tweet.

“La situazione a bordo della Alan Kurdi è sempre più grave per i naufraghi soccorsi. Chiediamo che il Governo italiano assegni un porto sicuro subito, come previsto dalla legge”. Lo scrive l’Ong Mediterranea in un tweet.

Il salvataggio dei migranti è avvenuto sabato 31 agosto: la Alan Kurdi ha tratto in salvo 13 persone di cui otto minori a bordo di una piccola imbarcazione sovraccarica e l’intervento è avvenuto in acque Sar maltesi. Malta non ha aperto i suoi porti e l’Italia ha vietato l’ingresso nelle acque italiane.

Le condizioni a bordo dei naufraghi, soprattutto i più giovani, sono peggiorate e negli scorsi giorni due persone sono state evacuate.

