rissa in comunità

Migranti, rissa in una comunità di Partinico: arrestato nigeriano di 22 anni

Arrestato con l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/09/2018 - 12:41:47 Letto 371 volte

Un nigeriano di 22 anni, Elvis Mitty, ospite della comunità “Cas Welcome” di Partinico (Pa), è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate. Ieri alla mensa, durante una rissa, ha più volte colpito con una bottiglia di vetro rotta Mannan Abdul, 23 anni, del Bangladesh, anche lui ospite della comunità.

I due sono stati trasportati in ospedale dal 118. Guariranno in 7 e 30 giorni. Stamattina è prevista la direttissima. Mercoledì scorso, sempre a Partinico, sette persone erano state arrestate per l’aggressione avvenuta la notte di Ferragosto nella spiaggia di Ciammarita, a Trappeto, a un gruppo di migranti minorenni – ospiti della comunità “Mediterraneo” che sono stati picchiati e insultati con frasi razziste.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!