Migranti

Migranti, Salvini: ''Bisogna stroncarli, sono viaggi organizzati di traffico umani, armi e droga''

Matteo Salvini è convinto che si tratti di: ''viaggi organizzati sempre più pericolosi''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/11/2022 - 11:32:08 Letto 807 volte

In merito all'emergenza migranti, Matteo Salvini è convinto che si tratti di "viaggi organizzati sempre più pericolosi". "Chi è a bordo di quelle navi paga circa 3mila dollari, che diventano armi e droga per i trafficanti - ha detto il ministro delle Infrastrutture -. Bisogna stroncare il traffico non solo di esseri umani che è già grandissimo, ma di armi e droga legato al traffico di esseri umani".

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!