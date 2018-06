migranti

Migranti, Salvini chiude i porti ad altre due navi Ong

Salvini rimane fermo nelle sue posizioni e chiude i porti ad altre due navi Ong.

Salvini rimane fermo nelle sue posizioni e chiude i porti ad altre due navi Ong. "Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna (arrivo previsto domani mattina) altre due navi di Ong con bandiera dell'Olanda (Lifeline e Seefuchs) sono arrivate al largo delle coste della Libia, in attesa del loro carico di esseri umani abbandonati dagli scafisti. Sappiano questi signori che l'Italia non vuole più essere complice del business dell'immigrazione clandestina, e quindi dovranno cercarsi altri porti (non italiani) dove dirigersi".

Scrive su Facebook il ministro dell'Interno. "Da ministro e da papà, possono attaccarmi e minacciarmi quanto vogliono, ma io non mollo e lo faccio per il bene di tutti", rimarca il leader della Lega.

