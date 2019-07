Cara di Mineo

Migranti, Salvini: ''Chiusura Cara di Mineo promessa mantenuta''

''Chiude il pił grande centro immigrati d'Europa era un grande business, promessa fatta non solo ai siciliani'', lo ha detto Matteo Salvini, stamani al Cara di Mineo.

09/07/2019

“La chiusura del Cara di Mineo è una promessa fatta non solo ai siciliani, perché il più grande centro immigrati d’Europa era un grande business da decine e decine di milioni di euro. E’ stato provato dalla procura che era un centro base di mafia nigeriana per lo spaccio di droga per la prostituzione per la di ricettazione e le aggressioni”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, stamani al Cara di Mineo che oggi chiude i battenti.

“Violenza stupri e omicidi come a Palagonia - ha detto -. Mi avevan dato del matto quando da ministro ho promesso che l’avrei chiuso perché era un centro che raccoglieva fino a 4mila persone in passato le abbiamo ridotte ridotte ridotte fino a oggi che la presenza è zero. Questo vuol dire tranquillità per il territorio”.

