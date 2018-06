migranti

Migranti, Salvini: ''Porti italiani chiusi. Malta accolga la nave Aquarius''

Matteo Salvini chiude i porti italiani ai migranti.

Matteo Salvini chiude i porti italiani ai migranti. Il ministro dell’Interno ha mandato una lettera alle autorità maltesi chiedendo di far approdare alla Valleta la nave Aquarius con 629 migranti a bordo. Roma non offrirà approdi alternativi nel caso in cui l’isola-Stato non dovesse accettare di prestare soccorso.

La scelta non ha precedenti e susciterà non poche polemiche. Ma è il segnale che il nuovo governo Conte-Salvini-Di Maio intende lanciare all’Europa, dimostrando con i fatti quanto annunciato durante la campagna elettorale: l’Italia non può essere lasciata da sola a gestire l’emergenza.

Le autorità maltesi avevano impedito l'altro ieri l'ingresso in porto della nave Seefuchs, con 126 migranti a bordo: l'unità, di una Ong olandese, era in difficoltà per le cattive condizioni del mare, ma Malta ha solo proposto assistenza in mare, senza autorizzare l'ingresso in porto. Era così intervenuta la Guardia costiera italiana e la nave, alla fine, è stata fatta approdare a Pozzallo, dove è arrivata ieri mattina. E' stato l'ultimo episodio di un lungo contenzioso tra Italia e Malta, il cui comportamento è stato stigmatizzato dallo stesso Salvini l'altro giorno: La Valletta "non può sempre dire no a qualsiasi richiesta d'intervento".

