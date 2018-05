migranti

Migranti, sbarchi a Portopalo

Sbarco sull'isolotto di Portopalo di Capo Passero nel Siracusano.

Pubblicata il: 13/05/2018 - 12:55:40

Sbarco sull'isolotto di Portopalo di Capo Passero nel Siracusano. Individuata una barca a vela di nome Melody con bandiera degli Stati Uniti. A bordo 37 migranti, tra cui 3 donne e 3 bambini, di asserita nazionalità kurda.

Le forze dell'ordine hanno anche ritrovato in spiaggia un piccolo tender utilizzato dagli scafisti, probabilmente tre ucraini, per fuggire. Secondo quanto ricostruito dalle testimonianze dal Gruppo interforze di contrasto all'immigrazione clandestina della Procura di Siracusa, i migranti sono partiti cinque giorni fa dalle coste greche, pagando 5 mila euro ciascuno per il viaggio.

A Lampedusa continuano senza sosta gli sbarchi di migranti tunisini. Ieri pomeriggio per il terzo giorno di fila, un barcone con 160 migranti a bordo è stato intercettato dalle motovedette della capitaneria di porto vicino l'isola. I 160 migranti sono stati accompagnati a Trapani con due motovedette una della capitaneria di porto e una della guardia di finanza.

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo

