Migranti, Sos Humanity annuncia il ricorso al Tar contro il decreto del Governo

Sono 144 i migranti fatti sbarcare dalla nave Humanity 1, della ong 'Sos Humanity', entrata nella serata di sabato nel porto di Catania. L'ong ha presentato un ricorso al Tar di Roma contro i provvedimenti del Governo perché violerebbero "il diritto internazionale e italiano". Ad annunciarlo è l'Ong in un comunicato.

"Secondo il diritto internazionale - sottolinea Mirka Schäfer, Advocacy officer di Sos Humanity - un'operazione di ricerca e soccorso si conclude con lo sbarco dei sopravvissuti in un luogo sicuro. È illegale consentire lo sbarco solo a pochi eletti sopravvissuti. Inoltre, respingere tutti gli altri al di fuori delle acque territoriali nazionali costituisce una forma di respingimento collettivo e quindi viola sia la Convenzione europea dei diritti dell'uomo che il principio di non respingimento della Convenzione di Ginevra sui rifugiati".

