arresto Carola Rackete

Migranti su Sea Watch 3, Patronaggio: ''A bordo non c'era lo stato di necessità''

''Sulla nave Sea Watch 3 non c'era lo stato di necessità, perché c'era assistenza medica a bordo'', lo ha detto il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/07/2019 - 21:23:24 Letto 410 volte

Secondo la Procura di Agrigento “sulla nave Sea Watch 3 non c’era lo stato di necessità, perché c’era assistenza medica a bordo”. Lo ha detto il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio incontrando la stampa dopo l’udienza di convalida di Carola Rackete, la comandante della nave interrogata oggi pomeriggio dal gip. Presenti anche l’aggiunto Salvatore Vella e Gloria Andreoli. La gip deciderà sulla convalida entro martedì.

“Abbiamo chiesto per Carola Rackete il divieto di dimora nella provincia di Agrigento, che comprende i porti di Porto Empedocle, Agrigento e Lampedusa perché è sufficiente per non danneggiare le indagini”, ha aggiunto il procuratore capo Luigi Patronaggio parlando con i cronisti a Palazzo di giustizia dopo l’udienza di convalida della comandante della nave Sea Watch 3.

Il comandante della Sea watch Carola Rackete è stata arrestata perché, a parere della Procura, “non era obbligata ad entrare in porto violando l’alt della Guardia di Finanza”. Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Agrigento, Luigi Patronaggio, al termine dell’udienza di convalida dell’arresto della giovane capitana. “A nostro parere la misura cautelare del divieto di dimora è commisurata al fatto”, ha aggiunto Patronaggio.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!