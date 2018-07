Emergenza rifiuti

Migrazione dei rifiuti, pugno di ferro del Comune: 49 sanzioni della municipale

Agenti in borghese per contrastare il fenomeno discusso nei giorni scorsi: al Comune di Palermo porterebbe ben 40 tonnellate di rifiuti in più da smaltire

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/07/2018 - 10:17:26 Letto 429 volte

Era stato annunciato nei giorni scorsi, adesso trova risposta nei provvedimenti: punita duramente la cosiddetta migrazione dei rifiuti dopo l'istituzione della raccolta differenziata. Ieri la polizia municipale ha comminato 49 sanzioni da 167 euro ciascuna per il conferimento fuori orario dei rifiuti, in massima parte abbandonati dai residenti dei Comuni confinanti con Palermo, che trasportano i rifiuti in auto per poi disfarsene al raggiungimento del primo cassonetto posizionato in cittá.

Comportamenti illeciti e incivili che - secondo le stime - portano al Comune di Palermo ben 40 tonnellate in più di rifiuti da smaltire. Per arginarli, l'amministrazione comunale ha emesso una apposita ordinanza in merito, mentre la polizia municipale ha predisposto un piano di controlli coordinati dal comandante Gabriele Marchese, da via Galletti a via Guglielmini (zona al confine con il comune di Villabate) e da Tommaso Natale fino agli ingressi in città su viale Regione Siciliana.

Ieri le zone sono state presidiate da agenti in borghese, e i risultati non si sono fatti attendere: 49 persone sono state colte in flagranza mentre conferivano i rifiuti; poco più della metà tra via Galletti e zone limitrofe, mentre 23 verbali sono stati redatti per trasgressioni in viale Regione Siciliana all'altezza dell'ospedale Cervello. I numeri confermano le proporzioni del fenomeno della migrazione dei rifiuti, soprattutto nella parte nord ovest della principale arteria stradale. E il Comune avvisa i "furbetti": i controlli continueranno senza soste, anche nelle ore notturne.

Fonte: POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO

Ti potrebbe interessare? Abbandono illecito di rifiuti - Orlando scrive ai Sindaci dei Comuni limitrofi

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!