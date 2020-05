Coronavirus

Milano, il Covid-19 brucia i polmoni, trapianto a 18enne

Ragazzo di 18 anni, in fin di vita per il Covid-19 che gli aveva ''bruciato'' i polmoni.

Un ragazzo di 18 anni, in fin di vita per il Covid-19 che gli aveva "bruciato" i polmoni, è stato sottoposto al trapianto di entrambi gli organi al Policlinico di Milano.

L'intervento, primo del genere in Europa, è stato eseguito dopo che il ragazzo aveva trascorso due mesi in rianimamazione, tenuto in vita in circolazione extracorporea dall'equipe di Terapia intensiva del San Raffaele.

Il trapianto è riuscito e ora il ragazzo segue la fisioterapia.

