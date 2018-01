milano

Milano, treno deraglia: 4 morti e 10 feriti gravi

Quattro morti e almeno 10 feriti gravi: è il bilancio provvisorio delle vittime dell'incidente ferroviario tra Segrate e Pioltello, in provincia di Milano, che ha coinvolto intorno alle 7 un treno della Trenord.

Sono 10 i feriti in codice rosso e 90 invece quelle trasportate in ospedale per lo choc o per lievi contusioni. Sul posto del deragliamento del convoglio partito da Cremona e diretto a Lambrate ci sono Vigili del Fuoco, carabinieri, polizia e soccorritori.

"Abbiamo individuato un cedimento tra vagoni ma sono ancora in corso tutti gli accertamenti per chiarire il quadro", ha detto il questore di Milano, Marcello Cardona, arrivato sul luogo del deragliamento del treno. L'ipotesi che si sta facendo largo è che si sia trattato di un problema allo scambio. Tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, la società del gruppo Fs che gestisce l'infrastruttura ferroviaria, sta facendo verifiche lungo i binari nei pressi della stazione di Pioltello Limito per chiarire le cause del deragliamento. L'attenzione dei tecnici è concentrata al momento sul fatto che ad uscire dai binari sono state le vetture centrali del treno e non quelle di testa e di coda.

"Ci sembrava che ci fossero dei sassi sotto il treno e poi il convoglio si è fermato. Ci hanno fatto scendere e i soccorsi sono arrivati mezz'ora dopo". È il racconto di un testimone oculare, Maurizio Lanzani, collaboratore di Rtl 102.5 che viaggiava da Cremona verso Lambrate sul treno deragliato vicino Pioltello.

"Due carrozze si sono semisquarciate. Una scena agghiacciante e ho avuto fortuna a prendere un altro vagone che non è deragliato. I soccorsi sono arrivati un po' in ritardo, anche perché il treno si è fermato sulla linea ferrata fuori stazione e il luogo è difficilmente raggiungibile".

