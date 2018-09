Minacce per Patronaggio, busta con proiettile e offese

Una busta intimidatoria per Luigi Patronaggio. “Zecca sei nel mirino…” è soltanto una delle frasi, scritte con un pennarello nero, contenute nella lettera di minacce al Procuratore di Agrigento che ha aperto l’indagine su Matteo Salvini dopo il caso della nave Diciotti.

Sulla busta, contenente un proiettile militare, c’è un simbolo di Gladio. In Prefettura è stato convocato, dal prefetto Dario Caputo, un comitato per l’ordine e la sicurezza mentre sul casa è stata avviata un’inchiesta dalla procura di Caltanissetta.

Queste invece le dichiarazioni del sindaco Leoluca Orlando:

"Un fatto gravissimo ed inquietante, che riporta l'Italia indietro nel tempo ad un periodo buio della Repubblica. Un fatto che per i suoi contorni non può non avere una risposta pronta ed immediata da parte del Presidente del Consiglio e del Ministro della Giustizia, perché è ormai evidente che le posizioni razziste e violente di una parte politica stanno inquinando i pozzi della cultura democratica e della convivenza civile in Italia; una convienza che nel dialogo e nell'accoglienza hanno i propri capisaldi".